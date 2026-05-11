Пенсионер пытался опалить курицу и чуть не сжег деревню
69-летний житель Удмуртии устроил ландшафтный пожар, пытаясь опалить курицу во дворе дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики на своем сайте.
Инцидент произошел в деревне Черная Воткинского района. Мужчина развел костер, чтобы обработать тушку. Ненадолго отлучившись, он заметил, что огонь перекинулся на траву и быстро распространился по участку.
Вскоре возгорание увидели соседи и вызвали пожарных. До их приезда они помогали сбивать пламя, чтобы оно не добралось до строений. При этом в регионе действует особый противопожарный режим.
В итоге огонь охватил 37 соток земли. За нарушение правил пожарной безопасности пенсионера привлекут к административной ответственности — ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.
