Пенсионер пытался опалить курицу и чуть не сжег деревню

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

69-летний житель Удмуртии устроил ландшафтный пожар, пытаясь опалить курицу во дворе дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики на своем сайте.



Инцидент произошел в деревне Черная Воткинского района. Мужчина развел костер, чтобы обработать тушку. Ненадолго отлучившись, он заметил, что огонь перекинулся на траву и быстро распространился по участку.

Вскоре возгорание увидели соседи и вызвали пожарных. До их приезда они помогали сбивать пламя, чтобы оно не добралось до строений. При этом в регионе действует особый противопожарный режим.

В итоге огонь охватил 37 соток земли. За нарушение правил пожарной безопасности пенсионера привлекут к административной ответственности — ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Лидия Пономарева

