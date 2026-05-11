Пенсионер пытался опалить курицу и чуть не сжег деревню

11 мая 2026, 10:12

В Удмуртии пенсионер устроил ландшафтный пожар, пытаясь опалить курицу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

69-летний житель Удмуртии устроил ландшафтный пожар, пытаясь опалить курицу во дворе дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики на своем сайте.