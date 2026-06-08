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В Марфино житель сжег иномарку бывшей девушки после расставания

Фото: iStock/trikolor

В районе Марфино 44-летний житель Москвы поджег иномарку бывшей девушки после расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Пожар произошел на парковке у дома на Гостиничной улице. Огонь уничтожил одну машину и повредил еще одну. По информации канала, ночью мужчина пришел во двор и облил автомобиль бензином. Через день его задержали. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к бывшей. Ущерб превысил 3 миллиона рублей. По факту поджога возбудили дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее стало известно, что в Бангладеш подростки изнасиловали семилетнюю девочку. Как сообщает Country Today, подозреваемым 13 и 14 лет. Несовершеннолетние употребляют наркотики и живут с пострадавшей в одной деревне.

Дарья Осипова

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