Россиянин сжёг полгектара тайги тремя сигнальными патронами

02 мая 2026, 14:55

Полиция установила поджигателя тайги в Красноярском крае

Фото: Istock/Gilitukha

Правоохранители установили личность мужчины, который устроил возгорание участка тайги у села Бархатово в Красноярском крае. Об этом сообщила в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Сотрудники органов внутренних дел нашли причастного к пожару. Им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. По предварительным сведениям правоохранителей, причиной лесного пожара стало неосторожное обращение мужчины с пиротехникой.

«Допустил использование сигнальных патронов, что привело к возгоранию... Было три патрона, все использовал», — пояснил мужчина.