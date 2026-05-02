Россиянин сжёг полгектара тайги тремя сигнальными патронами
Полиция установила поджигателя тайги в Красноярском крае
Правоохранители установили личность мужчины, который устроил возгорание участка тайги у села Бархатово в Красноярском крае. Об этом сообщила в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники органов внутренних дел нашли причастного к пожару. Им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. По предварительным сведениям правоохранителей, причиной лесного пожара стало неосторожное обращение мужчины с пиротехникой.
«Допустил использование сигнальных патронов, что привело к возгоранию... Было три патрона, все использовал», — пояснил мужчина.Эти действия и привели к возгоранию тайги. Сотрудники полиции уже опросили очевидца. Им оказался местный житель, который заметил дым и вызвал пожарных. Огонь повредил лесную подстилку на площади около 0,5 гектара. Полицейские устанавливают точную сумму причинённого ущерба.