Школьник в Москве обжег глаза кислотой в попытке сделать ракетное топливо

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Московского школьника отправили в больницу с ожогами глаз после его попытки получить компонент ракетного топлива. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 16-летний подросток в домашних условиях смешал азотную и серную кислоты. Теперь у пострадавшего обожжены веки и роговицы. По словам юного химика, его папа — агроном в крестьянско-фермерском хозяйстве, он приобрел химию, чтобы разобраться с сорняками.
Оказалось, что школьник вычитал в сети, будто смесь серной и азотной кислот дает окислитель для ракетного топлива. Поместив смесь в банку, ребенок закрыл ее, но крышку вышибло бурной реакцией. Родители вызвали врачей.
Мальчик сейчас в офтальмологическом отделении. Правоохранители проводят проверку.
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Никита Кротов