Маньяк из Огайо шантажировал девушек эротическими фейковыми фотографиями
В штате Огайо (США) задержали 37-летнего Джеймса Стреллера: его обвиняют в киберпреследовании, сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчина создал и отправил эротические фотографии, сгенерированные ИИ, как минимум десяти женщинам, а также их семьям и коллегам. На дипфейках жертвы были изображены в реалистичных интимных сценах, в том числе с их родственниками. Преступник обещал прекратить шантаж, если женщины отправят реальные обнажённые фотографии.
Как сообщает Baza, одна из жертв обратилась в полицию в начале 2025 года. Стреллер отправил дипфейки ей и её матери. Однако лишь в апреле, после новых угроз с неизвестных номеров, полиция всё-таки изъяла у мужчины телефон и потребовала от него прекратить контакты с девушкой. В тот же день жертва получила новые сообщения с угрозами, после чего сталкера задержали, но отпустили под залог (50 тысяч долларов).
После Стреллер продолжил писать жертвам оскорбительные сообщения и даже стал выкладывать дипфейки с ними на порносайты.
В итоге преступника опять задержали. В его телефоне нашли фотографии и дипфейки других женщин, включая его бывших девушек и их матерей, а также запросы на сайты ИИ для создания снимков эротического содержания.
Сейчас мужчина находится под стражей.
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