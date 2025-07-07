Маньяк из Огайо шантажировал девушек эротическими фейковыми фотографиями

07 июля 2025, 10:24

Маньяк из Огайо присылал дипфейки с жертвами и требовал реальные обнажённые фото

Фото: iStock/tashechka

В штате Огайо (США) задержали 37-летнего Джеймса Стреллера: его обвиняют в киберпреследовании, сообщает телеграм-канал Baza.