Лишивший пасынка восьми пальцев мигрант зажимал его язык плоскогубцами и ломал ребра

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Проживающий в москве мигрант Фидель Эргашев, из-за издевательств которого семилетний пасынок лишился пальцев, мог зажимать язык ребенка плоскогубцами. Помимо этого, у ребенка обнаружили переломы ребер. Об этом информирует KP.RU, ссылаясь на материалы дела.
До этого пресс-служба столичного суда сообщила, что мужчине назначили десять лет лишения свободы. Суд установил, что Эргашев регулярно избивал пасынка и держал его руки в снегу, из-за чего возникло обморожение.
По данным издания, мать мальчика грела руки сына феном, а появившемся из-за мороза волдыри — вскрывала иглами.
Свою вину изверг не призван. Отмечается, что супруги являются гражданами другой страны, поэтому лишить их прав на воспитание мальчика невозможно.
Пострадавшего ребенка передали послу государства, чьим гражданином он является. В семье также есть два ребенка. Старшего сына отправили на родину еще давно, а младшая сестра находится в Москве с матерью. По мнению органов опеки, малышке ничего не угрожает.
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По данным издания, мать мальчика грела руки сына феном, а появившемся из-за мороза волдыри — вскрывала иглами.
Пострадавшего ребенка передали послу государства, чьим гражданином он является. В семье также есть два ребенка. Старшего сына отправили на родину еще давно, а младшая сестра находится в Москве с матерью. По мнению органов опеки, малышке ничего не угрожает.
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Алина Юрчак