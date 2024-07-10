Лысый мужчина прогнал москвичку из вагона метро из-за прически

Фото: istockphoto/hank5
Из-за прически лысый россиянин выгнал из вагона метро жительницу столицы. Об этом сообщили журналисты телеканала «360». Уточняется, что исполнительница Анастасия Ермак носит короткие светлые волосы.
Все произошло на станции «Сокольники». За девушкой и ее другом зашел в поезд неизвестный гражданин, который стал снимать видео, спросив, какой она национальности. Получив ответ, что певица является русской, злоумышленник перешел на оскорбления.
Пострадавшая хотела скрыться в вагоне, но дебошир пошел за ней, используя нецензурную брань. Помимо всего прочего, хулиган отметил, что Ермак является «позором русского народа», несколько раз пнув ее спутника.
Потерпевшие вышли на «Преображенской», никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться.
До этого сообщалось об аналогичном инциденте с избиением студенток подростком за короткие яркие волосы.
Читайте также:
В столичном метро мужчина напал на подростков — видео
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
В московском метро обрушился потолок
«Мужчина сначала просто удивился моей внешности, говорил: «О, это надо снять». Он потом спросил: «Вы русская?». Потом сказал, что я плохо выгляжу», — поделилась Анастасия.
Пострадавшая хотела скрыться в вагоне, но дебошир пошел за ней, используя нецензурную брань. Помимо всего прочего, хулиган отметил, что Ермак является «позором русского народа», несколько раз пнув ее спутника.
Потерпевшие вышли на «Преображенской», никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться.
«Вся физическая сила прилетела моему другу. На станции показали видео полиции», — заключила Ермак.
До этого сообщалось об аналогичном инциденте с избиением студенток подростком за короткие яркие волосы.
Читайте также:
В столичном метро мужчина напал на подростков — видео
В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
В московском метро обрушился потолок
Никита Кротов