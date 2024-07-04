В столичном метро мужчина напал на подростков — видео

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В Москве на станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина напал на 17-летнего подростка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В прокуратуре действия мужчины квалифицировали как хулиганство. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.
Ранее взрослый мужчина на самокате врезался в пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве, когда тот гулял с отцом. Самокатчик скрылся. В результате столкновения ребенок упал и получил травму головы.
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«На станции метро «Царицыно» словесный конфликт произошёл между 34-летним мужчиной и двумя юношами 2007 года рождения. В ходе конфликта мужчина ударил 17-летнего юношу. Пострадавший получил медицинскую помощь. Мужчина был задержан», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее взрослый мужчина на самокате врезался в пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве, когда тот гулял с отцом. Самокатчик скрылся. В результате столкновения ребенок упал и получил травму головы.
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Мира Полтева