В Гонконге выявили первый в 2026 году случай заражения крысиным гепатитом E
Первый в 2026 году случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E зарегистрировали в Гонконге. Вирус нашли у 42-летнего мужчины с хроническим заболеванием печени, сообщает South China Morning Post со ссылкой на городские власти.
По информации Центра по защите здоровья, пациент недавно совершал краткосрочные поездки, но в тех регионах случаи крысиного гепатита E не фиксировались. Поэтому власти предполагают, что заражение произошло непосредственно на территории Гонконга.
Сейчас мужчину выписали из больницы, он находится в стабильном состоянии. Трое членов его семьи, которые контактировали с ним, симптомов не проявляют, но остаются под медицинским наблюдением.
Эксперты напоминают, что вирус может передаваться через пищу, воду или предметы, загрязненные крысами либо их экскрементами. Особую опасность инфекция представляет для людей с хроническими заболеваниями печени.
Читайте также: