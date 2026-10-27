Литва зафиксировала нарушение границы с Калининградской областью
В районе Куршской косы в Калининградской области произошёл редкий случай нарушения государственной границы. Об этом сообщает литовский портал LRT.
По данным издания, мужчина прошёл вдоль побережья Балтийского моря, не обратив внимания на специальные знаки, обозначающие линию границы. Сотрудники охраны Неринги (Государственная пограничная служба Литвы) заметили нарушителя днём в воскресенье. Он передвигался по дюнам, при себе не имел крупных вещей, а затем направился вдоль моря в сторону российской территории.
Когда на место прибыли бойцы погранохраны, мужчина уже успел пересечь границу и оказаться в Калининградской области. Позже его задержали российские пограничники. Выяснилось, что нарушителем является гражданин Польши.
Как подчёркивает LRT, подобные инциденты происходят крайне редко. Предыдущий подобный случай фиксировали в 2018 году.
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