Россиянке грозит тюрьма и штраф за незаконное голосование на выборах в США
Россиянке Инне Генри может грозить тюремное заключение и серьёзный штраф из‑за обвинений в незаконном участии в выборах в США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным издания, 52-летняя женщина живёт в Харрисберге (штат Пенсильвания) и имеет грин-карту. Она вошла в число девяти иностранцев, которым Минюст США предъявил обвинения. Прокуратура полагает, что Генри, не будучи гражданкой страны, дважды голосовала на всеобщих выборах — в 2022 и 2024 годах.
Детали её участия в электоральном процессе при статусе постоянного жителя власти публично не озвучивают. В случае признания вины Инне Генри грозит до года лишения свободы, штраф или оба вида наказания одновременно. При этом в настоящий момент речь лишь о судебном разбирательстве.
Читайте также: