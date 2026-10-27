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Россиянке грозит тюрьма и штраф за незаконное голосование на выборах в США

Фото: iStock/RuslanKaln

Россиянке Инне Генри может грозить тюремное заключение и серьёзный штраф из‑за обвинений в незаконном участии в выборах в США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



По данным издания, 52-летняя женщина живёт в Харрисберге (штат Пенсильвания) и имеет грин-карту. Она вошла в число девяти иностранцев, которым Минюст США предъявил обвинения. Прокуратура полагает, что Генри, не будучи гражданкой страны, дважды голосовала на всеобщих выборах — в 2022 и 2024 годах.

Детали её участия в электоральном процессе при статусе постоянного жителя власти публично не озвучивают. В случае признания вины Инне Генри грозит до года лишения свободы, штраф или оба вида наказания одновременно. При этом в настоящий момент речь лишь о судебном разбирательстве.

Александр Огарёв

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