Российские туристы застряли в средневековой крепости в Турции
Трое российских туристов не смогли выбраться из Аланийской крепости XIII века в Турции. На помощь им пришли местные спасатели и пожарные.
Как сообщает SHOT, София, Андрей и Александр решили вечером прогуляться по стенам сооружения в провинции Анталья. Однако в темноте они потеряли ориентир и оказались на сложном скалистом участке.
Туристы связались со службой спасения. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и пожарные. Спасателям удалось обнаружить россиян в труднодоступной зоне и в течение примерно часа безопасно эвакуировать их. Все трое чувствуют себя нормально. До момента спасения туристы провели в крепости несколько часов.
Аланийская крепость — одна из знаковых достопримечательностей Аланьи. Она раскинулась на скалистом полуострове, который поднимается над Средиземным морем до 250 метров. Протяжённость крепостных стен составляет около 6,5 километров. Значительная часть укреплений возведена в XIII веке во времена правления сельджукского султана Алаэддина Кей‑Кубада I.
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