Ливни превратили в водопад подземный переход российского города

12 июня 2026, 17:03

В Хабаровске и на Кубани идут ливни со шквалистым ветром

Фото: istockphoto/bee32

В нескольких регионах России прошёл сильный град в сочетании со шквалистым ветром. Кадрами стихии делится Telegram-канал SHOT.