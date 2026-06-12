Ливни превратили в водопад подземный переход российского города
В нескольких регионах России прошёл сильный град в сочетании со шквалистым ветром. Кадрами стихии делится Telegram-канал SHOT.
В Хабаровске из-за непогоды повредило линии электропередачи, движение трамваев остановилось. На Кубани, в свою очередь, затопило улицы.
Хабаровчане сообщают, что наиболее серьёзно пострадал Северный микрорайон: там залиты водой проезжие части, а в одном из домов градом выбило стёкла. У автодорожного техникума упавшее дерево оборвало провода.
Согласно данным местных пабликов, в Краснодаре на Московской улице припаркованные автомобили оказались полностью под водой — на кадрах видны лишь верхушки машин. Кроме того, один из подземных переходов в городе превратился в водопад.
Читайте также: