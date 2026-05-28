Ливни частично разрушили исторический мост в Дагестане
В селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана частично обрушился вековой арочный мост через реку Чирагчай. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики в своем телеграм-канале.
Причиной стали многодневные ливни, из-за которых резко поднялся уровень воды в реке. У 250-метровой 17-арочной переправы обвалилось несколько пролетов. Объезд организовали по мосту, расположенному на 16-м километре трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост.
Мост через Чирагчай построили в 1929 году. Он связывает части райцентра и соседние районы. Сооружение является не только важной транспортной артерией, но и памятником архитектуры региона.
Ранее сообщалось, что в Дербентском районе Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Сейсмособытие произошло на глубине десяти километров. Энергетический класс составил десять. На поверхности подземные толчки не ощущались.
