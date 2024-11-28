«ЛизаАлерт» ищет загадочно исчезнувшую девушку в Пушкинском округе

Фото: istockphoto/Sheila Alonso
Ивантеевскую студентку Ксению Еловых, загадочно пропавшую в Пушкинском округе по дороге в Королев, разыскивает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», сказано на его форуме.
Отмечено, что девушка пропала три дня назад, 25 ноября. Она должна была встретиться с подружками, но не добралась до места встречи в Болшево. Известно, что пропавшая оплатила поездку на автобусе № 22 в Пушкино.
Еловых видели под Сергиевым Посадом в СНТ «Звездочка-2», но она не проходила на территорию товарищества. На ней были черная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки. В момент пропажи на голове был шарф. Кроме того, студентка была с черным рюкзаком.
Что касается примет, указаны длинные темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение, рост 168 сантиметров, макияжа нет.
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Еловых видели под Сергиевым Посадом в СНТ «Звездочка-2», но она не проходила на территорию товарищества. На ней были черная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки. В момент пропажи на голове был шарф. Кроме того, студентка была с черным рюкзаком.
Что касается примет, указаны длинные темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение, рост 168 сантиметров, макияжа нет.
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Никита Кротов