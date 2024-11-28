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«ЛизаАлерт» ищет загадочно исчезнувшую девушку в Пушкинском округе

Фото: istockphoto/Sheila Alonso

Фото: istockphoto/Sheila Alonso

Ивантеевскую студентку Ксению Еловых, загадочно пропавшую в Пушкинском округе по дороге в Королев, разыскивает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», сказано на его форуме.
Отмечено, что девушка пропала три дня назад, 25 ноября. Она должна была встретиться с подружками, но не добралась до места встречи в Болшево. Известно, что пропавшая оплатила поездку на автобусе № 22 в Пушкино.

Еловых видели под Сергиевым Посадом в СНТ «Звездочка-2», но она не проходила на территорию товарищества. На ней были черная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки. В момент пропажи на голове был шарф. Кроме того, студентка была с черным рюкзаком.



Что касается примет, указаны длинные темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение, рост 168 сантиметров, макияжа нет.

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#пушкино
#пушкинский округ
#новости
Волонтер: студентку из Подмосковья обнаружили в 62 километрах от дома
28 ноября 2024, 20:25

Фото: istockphoto/blinow61

Студентку из подмосковной Ивантеевки, которая отправилась на учебу в Королев, обнаружили лежащей на снегу в 62 километрах от дома, пишет Msk1.ru, ссылаясь на волонтеров.
По информации журналистов, студентка должна была встретиться в Болшево с подругами. Перед этим отряд «ЛизаАлерт» сообщал о поисках 18-летней Ксении Еловых, пропавшей в Пушкинском округе.

О пропаже полицейским заявила ее мама. Женщина указала на активность аккаунтов девушки в социальных сетях все это время.

Также уточнялось, что студентку видели у СНТ «Звездочка-2», откуда она пошла к лесополосе, добавили очевидцы.

Следствие ситуацию не прокомментировало.

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#россия
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#студенты
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В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
28 ноября 2024, 19:34

Фото: iStock/Soumen Hazra

Три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Об этом сообщили в СК РФ.
Работники социального центра нашли одного из постояльцев центра мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались.

По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек. Согласно предварительной информации, у них выявили отравление неизвестным веществом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в содействии СБУ и дезертирстве
28 ноября 2024, 19:08

Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства республики.
Уточняется, что граждане РФ Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию. Согласно информации ведомства, Копцев по поручению украинских спецслужб занимался сбором дронов, начиненных взрывчаткой, а Лисов самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы.

Задержанные мужчины были переданы ФСБ России по партнерским каналам.

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#абхазия
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Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на юго-западе Москвы
28 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/Favor_of_God

На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Утверждается, что преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. По данным следствия, гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над девочкой.

Преступник задержан. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время обвиняемый находится под стажей.

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Трех задержанных в Казани студентов подозревают в краже у бойца СВО 7,7 млн. руб
28 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/blinow61

В краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего бойца СВО подозревают трех задержанных в Казани российских студентов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по волгоградскому региону.
По данным оперативников, один из задержанных является организатором. При помощи технологий злоумышленник получил доступ к средствам на счете мобильного банка военного, а подельники их вывели через дропы.

Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.

Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.

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Известны новые подробности конфликта со стрельбой на Большой Никитской в Москве
В конфликте со стрельбой на Большой Никитской в Москве участвовали до 8 человек
28 ноября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/artolympic

До восьми человек являются участниками конфликта со стрельбой около «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, который произошел накануне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — прокомментировал собеседник журналистам.
Накануне столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт на бытовой почве.

Люди отправились на улицу для выяснения отношений, когда один из них выстрелил в оппонента. Расследование дела о хулиганстве продолжается.

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#мир
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#полиция
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#следственный комитет
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Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в свинарнике отправили в СИЗО на два месяца
28 ноября 2024, 17:45

Убитая школьница из Красноярского края (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

В Красноярском крае продолжается расследование трагической смерти 17-летней школьницы. 23 ноября ее тело было найдено в хлеву со свиньями в селе Ушканка Ужурского района. Предварительные данные указывали на то, что причиной смерти стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Однако вскоре выяснилось, что к трагедии причастны не животные, а сосед семейства. Подробности – в материале «Радио 1».

Школьницу нашли мертвой в хлеву со свиньями


Изначально следователи предполагали, что девушка могла стать жертвой скота, когда пришла в хлев покормить животных. Якобы два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку рогом по голове, после чего она потеряла сознание. Пока она лежала, её покусали и затоптали свиньи.
Хлев, где было найдено тело школьницы (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)


Задержание соседа


После тщательного осмотра места происшествия и экспертизы тела выяснились новые детали. Установлено, что школьница была изнасилована. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался подчинённый отца девушки, скотник по имени Игорь. Первоначально ему вменяли причинение смерти по неосторожности, но после появления новых фактов дело переквалифицировали на убийство с особой жестокостью, а также добавили статью об «иных действиях сексуального характера».

Подозреваемый в убийстве Игорь (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

23 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Игорь решил отомстить своему начальнику из-за разногласий. В селе об Игоре ходила дурная слава: он уже отбывал наказание за убийство и имел привычку злоупотреблять алкоголем, что часто приводило его к агрессивным поступкам. В один из таких вечеров в его голове созрел план: скотник пришёл к загону, где его начальник держал животных, намереваясь расправиться с ними. Однако там он столкнулся с дочерью своего недруга.

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Подробности убийства и мотивы


Игорь начал угрожать девушке ножом. Школьница отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. Он ударил её поленом по голове, и она потеряла сознание. Воспользовавшись этим моментом, Игорь совершил надругательство над девушкой, а затем оставил её на растерзание свиньям и ушёл. Перед уходом он забрал у жертвы телефон и сжёг его вместе с палкой, использованной во время нападения, пытаясь скрыть улики.

Подозреваемому избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца. На допросе он признался, что ненавидел своего односельчанина — успешного местного фермера, и все его действия были продиктованы банальной местью.

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#красноярский край
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Женщина спасла тонувшего внука ценой своей жизни в Таиланде
28 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Женщина спасла тонувшего внука в Таиланде ценой собственной жизни, пишет The Thaiger. Уточняется, что все произошло в провинции Пхаттхалунг в минувший вторник, 26 ноября.
Чотика Промаксорн с внуком шли вдоль канала рядом с домом, фотографируя последствия паводка. В какой-то момент они, поскользнувшись, оказались в бурном потоке.

Отец ребенка услышал крики и бросился на помощь. Женщина спасла мальчика, успев отдать его мужчине, но ее саму накрыло водой. Промаксорн пока не обнаружили, сейчас ее поисками занимаются волонтеры и спасатели.

«Она была любящей бабушкой и всегда заботилась о внуке. Просто душераздирающая потеря», — рассказали журналистам соседи.

Ранее сообщалось, кого задержали в Екатеринбурге.

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#мир
#таиланд
#дети
#пенсионеры
#смерть
#новости
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В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту
28 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto / Diy1

Рейс из Таиланда экстренно приземлится в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту, который внешне напоминает взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «112».
Экипаж самолёта сообщил о странном предмете, похожем на бомбу, с прикреплённым пейджером в экстренные службы.

К аэропорту «Кольцово» уже прибыли представители правоохранительных органов, медицинских работников и пожарных.

На борту воздушного судна, которое прилетело из Бангкока, находятся 263 пассажира, из них 127 — дети.

Предположительно, самолёт должен приземлиться в Екатеринбурге в 19:45.

Информация о подозрительном предмете поступило в аэропорт на электронную почту. Экипаж ничего не нашел, но несмотря на это, все экстренные службы будут встречать самолёт.

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