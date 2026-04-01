В Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли 1 апреля в 10:06 по местному времени (07:06 мск). По интенсивности они считаются сильными.
Их эпицентр находился в 18 километрах северо-восточнее города Касукабе, где проживают около 200 тысяч человек, и в 15 километрах юго-восточнее города Кога, население которого составляет 140 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 54 километра.
Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Другие подробности также не приводятся.
