«Лоб в лоб»: Массовая авария парализовала движение в Подмосковье

20 декабря 2025, 16:19

В Балашихе массовое ДТП с грузовиками парализовало движение на Восточном шоссе

Фото: Istock/Baburkina

В городском округе Балашиха на трассе от Зари в сторону города произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. Об этом сообщает 360.ru.