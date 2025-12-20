«Лоб в лоб»: Массовая авария парализовала движение в Подмосковье
В городском округе Балашиха на трассе от Зари в сторону города произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. Об этом сообщает 360.ru.
По предварительной информации, сначала лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Затем в инцидент попала легковая машина с прицепом — её водитель не успел вовремя среагировать на аварию.
В результате столкновения никто не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Они оформляют ДТП и расчищают проезжую часть. Движение по Восточному шоссе в районе аварии временно перекрыли.
Дорожные службы просят водителей соблюдать осторожность и заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют. Нормальное движение транспорта восстановят после того, как все необходимые работы на месте аварии завершатся.
Читайте также: