«Лоб в лоб»: Массовая авария парализовала движение в Подмосковье

В Балашихе массовое ДТП с грузовиками парализовало движение на Восточном шоссе
В городском округе Балашиха на трассе от Зари в сторону города произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. Об этом сообщает 360.ru.



По предварительной информации, сначала лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Затем в инцидент попала легковая машина с прицепом — её водитель не успел вовремя среагировать на аварию.

В результате столкновения никто не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Они оформляют ДТП и расчищают проезжую часть. Движение по Восточному шоссе в районе аварии временно перекрыли.

Дорожные службы просят водителей соблюдать осторожность и заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют. Нормальное движение транспорта восстановят после того, как все необходимые работы на месте аварии завершатся.

