В Дубае отвергнутый ухажёр устроил стюардессе из Петербурга «кровавый разговор»

20 декабря 2025, 14:23

Мужчину из Петербурга задержали по подозрению в убийстве стюардессы в Дубае

Фото: Istock/Artit_Wongpradu

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Дубае. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.