В Дубае отвергнутый ухажёр устроил стюардессе из Петербурга «кровавый разговор»
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве в Дубае. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По информации следствия, 41-летний Альберт М. убил 25-летнюю стюардессу, с которой встречался. Выяснилось, что пара недавно рассталась. После этого мужчина прилетел из Петербурга в Дубай, где остановилась женщина.
Он нашёл её отель, проник в номер и нанёс несколько ударов ножом. Девушка скончалась на месте от полученных ранений. После совершения преступления подозреваемый вернулся в Санкт-Петербург. Правоохранительные органы задержали его сразу по прилёту. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Приморском крае мужчина забил пенсионерку поленом ради золотых серёжек.
Читайте также: