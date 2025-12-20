Россиянин отсудил миллион рублей за откушенный в драке нос

20 декабря 2025, 14:08

Суд во Владимире взыскал миллион рублей в пользу пострадавшего в драке

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд во Владимире взыскал с молодого человека один миллион рублей в пользу потерпевшего за откушенный в драке нос. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов области.