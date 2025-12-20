Россиянин отсудил миллион рублей за откушенный в драке нос
Суд во Владимире взыскал с молодого человека один миллион рублей в пользу потерпевшего за откушенный в драке нос. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов области.
Инцидент произошёл в декабре 2024 года. 36-летний мужчина и его 20-летний собутыльник распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая перешла в драку. В ходе потасовки юноша укусил оппонента за нос и откусил ему кончик и крыло носа.
Медики квалифицировали эти повреждения как тяжкий вред здоровью. Спустя год суд осудил нападавшего и назначил ему условный срок. После этого потерпевший подал иск о возмещении расходов на лечение и пластические операции. В декабре 2025 года суд рассмотрел иск и удовлетворил требования.
