Жена белоруса, швырнувшего об пол ребёнка в Шереметьево, до сих пор не знает о произошедшем
Супруга Владимира Витикова, который швырнул об пол маленького ребёнка в аэропорту Шереметьево, до сих пор не знает о случившемся. Так считает адвокат совершившего преступление белоруса, пишет Telegram-канал SHOT.
Правозащитница Юлия Белякова подтвердила, что её подзащитный до сих пор не пришёл в себя после употребления неизвестного вещества. Со своими родственниками он ещё не связывался.
Из Египта в столичный аэропорт Владимир прибыл один. По крайней мере, в момент нападения на ребёнка его никто не сопровождал. Сегодня гражданина Белоруссии отправили в СИЗО.
Напомним, что 23 июня мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на ребёнка 2023 года рождения в зоне выдачи багажа в аэропорте Шереметьево. Он ударил малыша об пол, в результате чего мальчик получил травмы головы и позвоночника. В настоящее время он находится в состоянии комы.
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