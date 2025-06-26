Жена белоруса, швырнувшего об пол ребёнка в Шереметьево, до сих пор не знает о произошедшем

26 июня 2025, 17:50

Жена Витикова, швырнувшего об пол ребёнка в Шереметьево, не знает о случившемся

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Супруга Владимира Витикова, который швырнул об пол маленького ребёнка в аэропорту Шереметьево, до сих пор не знает о случившемся. Так считает адвокат совершившего преступление белоруса, пишет Telegram-канал SHOT.