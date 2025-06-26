Семшов убеждён, что Батракову не следует переходить в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в петербургский клуб. Его слова приводит Metaratings.
Он убеждён, что игроку не следует идти в «Зенит», поскольку он сейчас имеет успех в «Локомотиве». Если он станет символом столичного клуба, то оттуда уже сможет смело переезжать в зарубежный клуб. А от перехода в «Зенит» он не выиграет.
Напомним, что Батраков в прошлом сезоне провёл 37 матчей в составе «Локомотива», забив 15 голов и отдав 10 голевых передач.
По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость 20-летнего игрока составляет 12 миллионов евро.
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