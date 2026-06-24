Шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на Алтае
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла на 165-м километре трассы К-25. 57-летний водитель автобуса Hyundai (маршрут Новосибирск — Новоблаговещенка) двигался со стороны поселка Леньки в направлении Благовещенки. Из-за технической неисправности транспорт съехал с дороги и опрокинулся. Всего в салоне находились 12 пассажиров.
Троим пострадавшим оказали помощь на месте, еще троих госпитализировали. По предварительным данным, тяжелых травм никто не получил. Прокуратура региона проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан.
Ранее сообщалось, что в Башкирии 19-летний водитель BMW пытался скрыться от автоинспекторов, но не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Двое пассажиров — 15-летняя девушка и 20-летний парень — скончались до приезда медиков.
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