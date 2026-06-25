Девять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области

25 июня 2026, 06:58

Фото: istockphoto/conejota

В Тынде (Амурская область) 25 июня произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого девять человек получили травмы. Об этом сообщили в Телеграм-канале регионального управления Госавтоинспекции.