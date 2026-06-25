Девять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
В Тынде (Амурская область) 25 июня произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого девять человек получили травмы. Об этом сообщили в Телеграм-канале регионального управления Госавтоинспекции.
Согласно полученной информации, водитель транспортного средства ПАЗ Vector не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После аварии всем пострадавшим пассажирам понадобилась медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ведомство назначило служебную проверку по факту случившегося.
Ранее в Башкирии произошла смертельная авария. Жертвами столкновения легкового автомобиля с внедорожником стали пять человек.
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