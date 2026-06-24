Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии при лобовом столкновении автомобилей погибли пять человек, есть пострадавшие. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры республики.
ДТП случилось на 195‑м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк примерно в 17:50 по местному времени (15:50 мск). Участниками аварии стали автомобили «Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот».
По данным ведомства, в первом автомобиле погибли водитель и четверо пассажиров. Ещё одну пострадавшую из этой машины госпитализировали. Кроме того, медицинская помощь понадобилась женщине, находившейся в салоне внедорожника, и её трёхлетней дочери.
Ранее массовая авария произошла на северо-востоке Москвы. На улице Генерала Артемьева водитель не справился с управлением и влетел с припаркованные автомобили.
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