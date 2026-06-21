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Лодка врезалась в опору ЛЭП в ХМАО из-за ветра, двое погибших

В Югре лодка врезалась в опору ЛЭП, два человека погибли
Фото: istockphoto/Motortion

Трагический инцидент произошел на реке Почекуйка в Ханты-Мансийском автономном округе. Двое мужчин стали жертвами происшествия во время рыбалки, сообщили в региональном СК.



По предварительной версии, рыбаки вышли на воду на резиновой моторной лодке, несмотря на сильный ветер. В результате порыва ветра судно потеряло управление и врезалось в опору линии электропередачи.

Тела обнаружили и подняли из воды. Погибшие — жители Сургута 1985 и 1994 годов рождения.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Никита Кротов

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