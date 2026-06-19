Приморца, который сидел на опоре ЛЭП и ел бананы, вернули в психбольницу
В Приморье полиция задержала мужчину, который забрался на опору линии электропередачи и на камеру ел бананы, а затем вернула его в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Инцидент произошёл в районе посёлка Волчанец. В местных соцсетях появился клип, на котором человек без страховки сидит на вершине опоры ЛЭП, не держится ни за что руками и спокойно ест банан. Кроме того, очевидцы выложили другой ролик, где тот же мужчина взбирается на фонарный столб и выполняет упражнения на его верхней части.
В полиции пояснили, что «звезда» этих видео страдает тяжёлым психическим расстройством. При задержании мужчина сопротивлялся, и сотрудникам пришлось применить физическую силу.
Ранее суд назначил ему принудительное лечение в стационаре закрытого типа, однако пациент самовольно покинул учреждение и перестал посещать врачей. Теперь его вновь поместили под тщательный присмотр специалистов.
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