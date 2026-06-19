Приморца, который сидел на опоре ЛЭП и ел бананы, вернули в психбольницу

19 июня 2026, 04:38

Фото: iStock/PavelRodimov

В Приморье полиция задержала мужчину, который забрался на опору линии электропередачи и на камеру ел бананы, а затем вернула его в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.