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Приморца, который сидел на опоре ЛЭП и ел бананы, вернули в психбольницу

Фото: iStock/PavelRodimov

В Приморье полиция задержала мужчину, который забрался на опору линии электропередачи и на камеру ел бананы, а затем вернула его в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.



Инцидент произошёл в районе посёлка Волчанец. В местных соцсетях появился клип, на котором человек без страховки сидит на вершине опоры ЛЭП, не держится ни за что руками и спокойно ест банан. Кроме того, очевидцы выложили другой ролик, где тот же мужчина взбирается на фонарный столб и выполняет упражнения на его верхней части.

В полиции пояснили, что «звезда» этих видео страдает тяжёлым психическим расстройством. При задержании мужчина сопротивлялся, и сотрудникам пришлось применить физическую силу.

Ранее суд назначил ему принудительное лечение в стационаре закрытого типа, однако пациент самовольно покинул учреждение и перестал посещать врачей. Теперь его вновь поместили под тщательный присмотр специалистов.

Мария Моисеева

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