На левом берегу Воронежа полыхает пожар, и оборвалась ЛЭП

11 мая 2026, 14:43

На левом берегу Воронежа загорелась сухая трава, и оборвалась ЛЭП

На Левом берегу Воронежа произошло возгорание сухой травы в частном секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».





Как информируют местные паблики, инцидент случился на улице Новикова, где из-за пожара оборвалась высоковольтная линия электропередачи. Изначально огонь охватил территорию около двух тысяч квадратных метров, однако вскоре площадь распространения пламени увеличилась до десяти тысяч. В борьбе с огнём задействовали пять пожарных расчётов.



Тем временем в Москве ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании РЖД у Павелецкого вокзала. Возгорание произошло в хозяйственном корпусе на станции Москва-Пассажирская. По информации пресс-службы Московской железной дороги, огонь полностью потушили в 12:41. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвовали подразделения МЧС и пожарный поезд, имевший в своём составе 182 тонны воды и 3,8 тонны пенообразователя.



Причины случившегося устанавливаются.



