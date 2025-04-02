Люксовый спорткар стоимостью около 30 млн рублей попал в ДТП в Москве

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Люксовый автомобиль Ferrari F8 стоимостью порядка 30 миллионов рублей попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что водитель спорткара нарушил ПДД, выехав на красный сигнал светофора на перекрёсток, где в него врезалась другая машина.
Ранее в этот день сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который пронёсся на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа, чуть не сбив женщину. Машина на большой скорости проехала на запрещающий сигнал светофора и едва не задела пешехода, которая шла по переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали и раскрыли его личность.
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Ранее в этот день сообщалось, что полиция разыскивает мужчину, который пронёсся на Ладе Гранте перед зданием московского медицинского колледжа, чуть не сбив женщину. Машина на большой скорости проехала на запрещающий сигнал светофора и едва не задела пешехода, которая шла по переходу. После этого автомобиль заметили движущимся по тротуару. Вскоре лихача задержали и раскрыли его личность.
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Анастасия Чинкова