Локомотив сгорел на железнодорожной станции в Ленобласти
На станции «Чаща» в Ленинградской области произошел пожар. Пламя охватило двухсекционный локомотив, сообщили в пресс‑службе МЧС по региону.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 60 кв. м. Угрозы распространения огня на соседние цистерны не было. Спасатели оперативно потушили пожар.
К ликвидации возгорания привлекли личный состав 105‑й и 106‑й пожарных частей Гатчинского отряда Леноблпожспаса и пожарный поезд с 195 тоннами воды.
Состав, рядом с которым произошел инцидент, включал 61 цистерну с горючим топливом. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить более масштабное ЧП, рассказали в МЧС.
После случившегося сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Специалисты выяснят все обстоятельства инцидента, в том числе оценят, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в момент происшествия.
