Лось нанёс неожиданный визит в правительство Подмосковья — видео
В подмосковном Красногорске дикий лось вышел на оживлённую городскую улицу. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
Животное, которое оказалось в необычной для него обстановке, уверенно двигалось в сторону здания правительства Московской области. На кадрах видно, как крупный лось грациозно бежит по асфальту мимо машин и пешеходов. Горожане с удивлением наблюдали за неожиданным гостем, некоторые делали фото и видео.
Пользователи сети в шутку прокомментировали ситуацию. Они предположили, что сохатый решил лично нанести визит чиновникам, чтобы решить какой-то вопрос. Отдельные комментаторы отметили, что лоси и другие дикие животные всё чаще появляются в городской черте. Они выходят к людям, чтобы найти новую кормовую базу или из-за сокращения своих естественных местообитаний.
