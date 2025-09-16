Лось нанёс неожиданный визит в правительство Подмосковья — видео

16 сентября 2025, 15:11

Жители Красногорска заметили лося на многолюдной улице

Фото: Istock/Jennifer Ciro

В подмосковном Красногорске дикий лось вышел на оживлённую городскую улицу. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».