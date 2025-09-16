Россиянин год занимался сексом с 14-летними школьницами и снимал это на видео

16 сентября 2025, 14:02

Суд осудил сочинца на 12 лет за связь с 14-летними школьницами

Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Краснодарском крае вынес приговор 22-летнему жителю Сочи. Молодого человека признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.