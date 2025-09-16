Россиянин год занимался сексом с 14-летними школьницами и снимал это на видео
Суд в Краснодарском крае вынес приговор 22-летнему жителю Сочи. Молодого человека признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Как установило следствие, с сентября 2023 по август 2024 года молодой человек неоднократно вступал в половую связь с двумя 14-летними школьницами. Он достоверно знал об их возрасте. Помимо этого, обвиняемый тайно снимал свидания с несовершеннолетними на мобильный телефон. Правоохранители впоследствии обнаружили эти записи.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Осуждённый будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Ранее в Якутии таксиста-мигранта задержали за домогательства к школьнице.
Читайте также: