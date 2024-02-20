Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем

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Лоси считаются вполне миролюбивыми животными, не представляющими угрозы для людей. В большинстве случаев так оно и есть, однако существует несколько исключений. О них, а также о том, как правильно себя вести, чтобы не пострадать от встречи с этим животным, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Опасной считается встреча с лосем в брачный период или с лосихой с детёнышем. Самки очень тщательно следят за безопасностью своих лосят, поэтому могут напасть, если почуют опасность. Поэтому, заметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, пятясь, уйти подальше от этого места», — посоветовал Владислав Мурашов — глава подмосковного Минсельхозпрода, курирующий лесное хозяйство.Точно так же следует действовать при встрече с одиноким лосем. Скорее всего, он будет просто стоять и смотреть, поэтому, не теряя животное из виду, нужно как можно дальше обойти его.
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