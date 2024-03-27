Лотошинские полицейские задержали двух браконьеров, убивших благородного оленя

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В городском округе Лотошино полицейские возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть полиции в Лотошине поступило заявление от представителя Управления подмосковного Госохотнадзора о выявлении признаков незаконной охоты. Правоохранители установили причастность к противоправным действиям двух местных жителей 48 и 58 лет.
По её словам, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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«Злоумышленники незаконно добыли в лесу вблизи деревни Мазлово особь благородного оленя. Там самым они причинили ущерб Министерству экологии и природопользования Московской области в размере 70 тыс. рублей», – рассказала Петрова.
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Лора Луганская