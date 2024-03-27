Москвич снял квартиру в Дмитрове и украл оттуда два телевизора

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Подмосковная полиция задержала 37-летнего ранее судимого жителя Москвы по подозрению в краже из квартиры в Дмитрове, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник арендовал квартиру в доме на Спасской улице. Когда срок аренды подошёл к концу, жилец похитил из квартиры два плазменных телевизора и скрылся», — говорится в сообщении.Похитителя задержали в Москве. Он признался, что сдал телевизоры в один из дмитровских ломбардов, а потом вернулся в столицу, где и потратил деньги, полученные за чужое имущество. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
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