Ложный вброс в соцсетях привел к групповым нападениям на мигрантов в РФ

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В Туве произошли нападения на мигрантов после ложного сообщения в социальных сетях о заражении несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией. Считается, что ранее иностранец совершил над девушкой насильственные действия сексуального характера. По данным пресс-службы правительства республики, в результате нападения пострадали несколько человек, работающих на торговой базе.
«Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привел к нескольким групповым нападениям на представителей разных среднеазиатских диаспор в Кызыле. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле», — передает данные пресс-службы РИА Новости.Следственный комитет опроверг информацию о ВИЧ-заражении девушки. При этом подтверждено, что обвиняемый по делу о нападении на нее находится под стражей и подозревается в возможном изнасиловании.
Личности участников нападений на мигрантов на торговой базе уже установлены. Трое из них задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Глава региона Владислав Ховалыг, находящийся в командировке, сообщил в своем Telegram, что после возвращения в Туву проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что подобные провокации в социальных сетях направлены на дестабилизацию общества, а виновные понесут наказание.
МВД и силовые структуры республики продолжают обеспечивать порядок.
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