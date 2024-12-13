Появилась новая информация по делу о педофилии экс-директора челябинского завода

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Калининский районный суд Челябинска признал бывшего директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского виновным в совершении развратных действий и получении сексуальных услуг от несовершеннолетних. Ходоровский подтвердил свою виновность.
Суд также установил его причастность к изготовлению и распространению порнографических материалов с участием детей. Эта информация размещена на сайте Калининского районного суда города Челябинска.
73-летний Ходоровский полностью признал вину в совращении, заключив досудебное соглашение с прокуратурой Челябинской области.
В качестве наказания ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Решение суда последовало после его активного сотрудничества со следствием.
Ранее сообщалось, что Ходоровский был арестован в июне, но в ноябре переведен под домашний арест. Представители прокуратуры отказались комментировать условный приговор, который вызвал неоднозначную реакцию и множество вопросов от журналистов.
Подробнее о том, как экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц читайте в нашем материале.
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73-летний Ходоровский полностью признал вину в совращении, заключив досудебное соглашение с прокуратурой Челябинской области.
В качестве наказания ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Решение суда последовало после его активного сотрудничества со следствием.
Ранее сообщалось, что Ходоровский был арестован в июне, но в ноябре переведен под домашний арест. Представители прокуратуры отказались комментировать условный приговор, который вызвал неоднозначную реакцию и множество вопросов от журналистов.
Подробнее о том, как экс-директор ЧЭМК получил только условный срок за совращение школьниц читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева