Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году

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Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений», — говорилось в сообщении.
Следствие полагает, что в ночь на 24 сентября 2002 года ныне заключённый Виталий Шевцов напал на 11-летнюю девочку и много раз ударил её по голове тупым предметом, а потом изнасиловал. Из-за полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента, а мужчина скрылся с места преступления.
В сентябре 2002 года возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней, сопряженном с изнасилованием. Установить причастность Виталия Шевцова к преступлению получилось из-за слаженной работы следователей и криминалистов.
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