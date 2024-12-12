Яхта за 30 миллионов пострадала в ДТП с маршруткой

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В Тверской области произошла необычная авария: маршрутка столкнулась с 20-метровой яхтой. Инцидент случился на трассе Кимры-Дубна в Кимрском районе, где яхту стоимостью до 30 миллионов рублей перевозили на тягаче к загородному яхт-клубу.
По предварительной информации, которую передает telegram-канал Baza, при въезде в поворот судно частично перегородило дорогу. Пока было светло, водители успевали объезжать препятствие, но в темное время суток отсутствие предупреждающих знаков привело к столкновению.
Хвост яхты оказался повреждён в результате ДТП.
Пострадавшее судно класса «река-море» способно вместить до 14 человек и предназначено для дальних путешествий.
Расследование причин инцидента продолжается.
Ранее «Радио 1» писало о том, как родители оставили дочь в кладовке с обогревателем и та в результате погибла.
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Хвост яхты оказался повреждён в результате ДТП.
Пострадавшее судно класса «река-море» способно вместить до 14 человек и предназначено для дальних путешествий.
Расследование причин инцидента продолжается.
Ранее «Радио 1» писало о том, как родители оставили дочь в кладовке с обогревателем и та в результате погибла.
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Мария Моисеева