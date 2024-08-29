Проститутки дешевле отношений: эксортница рассказала, почему мужчины хотят секс за деньги

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Катия Кортес, победительница в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards 2024, поделилась наблюдениями о новом тренде в сфере интимных услуг. В интервью для news.com.au она отметила, что финансовые трудности не сокращают число клиентов, а, напротив, способствуют их росту.
Кортес пояснила, что многие мужчины, сталкиваясь с экономическими проблемами, все чаще обращаются к секс-работницам, поскольку считают это более выгодным вариантом по сравнению с традиционными романтическими отношениями, передает Лента.ru. По ее словам, мужчины объясняют, что свидания, подарки и время, затраченное на обычные отношения, обходятся им дороже, чем визиты к эскортницам.
Ранее она также отметила, что многие ее клиенты — это бизнесмены, которые просто не успевают знакомиться с женщинами. По ее мнению, отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания также является одной из причин популярности интимных услуг.
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«Почти все мои клиенты делают анализ затрат и выгоды и говорят мне, что встречаться со мной экспоненциально выгоднее с точки зрения и расходов, и потраченного времени, чем знакомиться с девушкой в клубе», — рассказала Кортес.
Ранее она также отметила, что многие ее клиенты — это бизнесмены, которые просто не успевают знакомиться с женщинами. По ее мнению, отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания также является одной из причин популярности интимных услуг.
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Елена Перлова