Десятки изнасилований и детских трупов: 3 серийных маньяка, которые остаются на свободе в России

Фото: istock /juriskraulis
Накануне народ переполошило сообщение о выходе на свободу «Домодедовского упыря», который якобы освободился в России и исчез из поля зрения. Позже ФСИН успокоили, что осужденного Ивана Продана отправили на родину, в Молдавию, в 2010 году. То есть душегуб, назвавший Чикотило «Щенком», в России на свободу не выходил. Но судя по сроку, теперь уже 56-летний маньяк где-то должен скоро освободиться. Продана приговорили в 2000 году к 25 годам за доказанные пять убийств и 17 нападений.
К сожалению, это далеко не единственный «упырь», которого бы стоило опасаться. Есть и те, кого не удалось поймать. Среди не пойманных серийных маньяков и убийц в России значатся предположительно три наиболее известные своими зверствами личности. В народе их прозвали по местностям, где орудовали маньяки: Даниловский, Лесной и Тюменский. До 2024 года в списке неуловимых был и Барнаульский маньяк. Его отдали под суд спустя 23 года поисков.
Барнаульским маньяком, по версии следствия, оказался 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин. Его задержали за убийство девушки, которое Манишин совершил в 19 лет. То преступление не относилось к серии убийств абитуриенток и студенток Алтайского государственного техуниверситета.
Замглавы администрации Калманского района сам сознался, что помимо первой жертвы убивал и студенток. Также убийца показал, где спрятал тело еще одной девушки, которая все это время считалась пропавшей без вести. Всего на счету бывшего чиновника 11 убитых девушек.
Несмотря на то, что Барнаульский маньяк обрел личность, другие серийные убийцы до сих пор остаются на свободе. Их зверства шокировали всю страну, а безнаказанность лишь подогревает тревогу.
С 90-х годов в Вологодской области изнасиловали и задушили минимум 14 девушек в возрасте от 17 лет. Сразу три жертвы нашли в 2004 году в Череповце, тогда и усмотрели признак серийности. Криминалисты составили психологический портрет и даже изъяли образцы ДНК, но подозреваемых нет.
Маньяк чаще всего насиловал жертв и душил удавкой. Последнее приписываемое ему нападение произошло в 2011 году, когда в лесополосе нашли зарезанной еще одну девушку.
С 1996 года в Самарской области наводил ужас на жителей так называемый «Лесной маньяк». Его жертвами становились грибники, дачники и даже влюбленные, которых он убивал в лесах. Было также прозвище «Леший». Методы убийства были крайне зверскими: некоторых жертв маньяк рубил топором. За что получил еще одно прозвище – зверь. За ним числится не менее 13 кровавых расправ.
Фото: iStock/Kovshutin Denis
За часть преступлений отсидел 15 лет сотрудник милиции Дмитрий Ворошилов. В суде доказали его причастность к убийству Елены Кулаковской и Дмитрия Короткова в 1996 году. Также Ворошилов ранил милиционера во время погони в 1999 году. Сам бывший майор, даже выйдя на свободу, неоднократно пытался оспорить приговор и подавал жалобы. Убил ли он остальных 11 человек и был ли тем самым «Лесным маньяком» – подтверждения нет.
О серийном убийце детей по прозвищу «Тюменский маньяк» известно еще меньше, чем о предыдущих. Именно с ним связывают исчезновения детей и подростков за последние 25 лет в Западной Сибири. Исходя из приписанных ему преступлений, этот убийца является одним из самых жестоких и неуловимых маньяков последних лет.
О серийном характере нападений на детей заговорили в 2021 году, когда в картонной коробке нашли тело пропавшей в Тюмени 7-летней девочки. Виновным признали ее соседа, бывшего милиционера Виталия Бережного, который получил пожизненное. На тот момент убийце было 40 лет.
Фото: istock /juriskraulis
На фоне громкого уголовного дела местные вспомнили о других пропавших в тех краях детях – чреда исчезновений тянется с 1997 года. Только за один тот год пропали 2-летний мальчик и 17-летняя девушка – следов обоих не нашли. В следующем году исчезла 13-летняя девочка, а еще через год, в 1999-м, 12-летняя Школьница. В 2001 году нашли задушенной 10-летнюю малышку. В 2002 году также со следами удушья обнаружили тело пропавшей ранее 13-летей девочки.
С 2008 по 2009 год в Тюмени пропали еще трое детей: 8-летний мальчик и две 11-летние девочки. Никого из них не нашли. Также тюменскому маньяку приписывают нераскрытое исчезновение 12-летней школьницы в 2010 году.
Все нераскрытые дела говорят о том, что личности убийц даже не удалось идентифицировать, а способные на подобные зверства маньяки остаются на свободе.
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Сибирский чиновник: 23 года в свидетелях
Барнаульским маньяком, по версии следствия, оказался 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин. Его задержали за убийство девушки, которое Манишин совершил в 19 лет. То преступление не относилось к серии убийств абитуриенток и студенток Алтайского государственного техуниверситета.
Замглавы администрации Калманского района сам сознался, что помимо первой жертвы убивал и студенток. Также убийца показал, где спрятал тело еще одной девушки, которая все это время считалась пропавшей без вести. Всего на счету бывшего чиновника 11 убитых девушек.
Несмотря на то, что Барнаульский маньяк обрел личность, другие серийные убийцы до сих пор остаются на свободе. Их зверства шокировали всю страну, а безнаказанность лишь подогревает тревогу.
Даниловский маньяк: кровавый след из 90-х
С 90-х годов в Вологодской области изнасиловали и задушили минимум 14 девушек в возрасте от 17 лет. Сразу три жертвы нашли в 2004 году в Череповце, тогда и усмотрели признак серийности. Криминалисты составили психологический портрет и даже изъяли образцы ДНК, но подозреваемых нет.
«Он действовал словно профессиональный киллер», – рассказывали тогда опытные следователи.
Маньяк чаще всего насиловал жертв и душил удавкой. Последнее приписываемое ему нападение произошло в 2011 году, когда в лесополосе нашли зарезанной еще одну девушку.
Лесной маньяк, зверь или леший
С 1996 года в Самарской области наводил ужас на жителей так называемый «Лесной маньяк». Его жертвами становились грибники, дачники и даже влюбленные, которых он убивал в лесах. Было также прозвище «Леший». Методы убийства были крайне зверскими: некоторых жертв маньяк рубил топором. За что получил еще одно прозвище – зверь. За ним числится не менее 13 кровавых расправ.
Фото: iStock/Kovshutin Denis
За часть преступлений отсидел 15 лет сотрудник милиции Дмитрий Ворошилов. В суде доказали его причастность к убийству Елены Кулаковской и Дмитрия Короткова в 1996 году. Также Ворошилов ранил милиционера во время погони в 1999 году. Сам бывший майор, даже выйдя на свободу, неоднократно пытался оспорить приговор и подавал жалобы. Убил ли он остальных 11 человек и был ли тем самым «Лесным маньяком» – подтверждения нет.
Тюменский маньяк: пропавшие дети и гнев народа
О серийном убийце детей по прозвищу «Тюменский маньяк» известно еще меньше, чем о предыдущих. Именно с ним связывают исчезновения детей и подростков за последние 25 лет в Западной Сибири. Исходя из приписанных ему преступлений, этот убийца является одним из самых жестоких и неуловимых маньяков последних лет.
О серийном характере нападений на детей заговорили в 2021 году, когда в картонной коробке нашли тело пропавшей в Тюмени 7-летней девочки. Виновным признали ее соседа, бывшего милиционера Виталия Бережного, который получил пожизненное. На тот момент убийце было 40 лет.
Фото: istock /juriskraulis
На фоне громкого уголовного дела местные вспомнили о других пропавших в тех краях детях – чреда исчезновений тянется с 1997 года. Только за один тот год пропали 2-летний мальчик и 17-летняя девушка – следов обоих не нашли. В следующем году исчезла 13-летняя девочка, а еще через год, в 1999-м, 12-летняя Школьница. В 2001 году нашли задушенной 10-летнюю малышку. В 2002 году также со следами удушья обнаружили тело пропавшей ранее 13-летей девочки.
С 2008 по 2009 год в Тюмени пропали еще трое детей: 8-летний мальчик и две 11-летние девочки. Никого из них не нашли. Также тюменскому маньяку приписывают нераскрытое исчезновение 12-летней школьницы в 2010 году.
Все нераскрытые дела говорят о том, что личности убийц даже не удалось идентифицировать, а способные на подобные зверства маньяки остаются на свободе.
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Лия Мурадьян