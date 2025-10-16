В Армении ростовский врач и ее муж стали случайными жертвами кровавой расправы

16 октября 2025, 16:02

Фото: iStock/IndiaUniform

Погибшая эндокринолог из Ростова-на-Дону и ее супруг стали случайными жертвами кровавой расправы в Армении. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пара приехала в страну на свадьбу родственников и попала под руку местного жителя, который ранее убил своих соседей.