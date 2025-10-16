В Армении ростовский врач и ее муж стали случайными жертвами кровавой расправы
Погибшая эндокринолог из Ростова-на-Дону и ее супруг стали случайными жертвами кровавой расправы в Армении. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пара приехала в страну на свадьбу родственников и попала под руку местного жителя, который ранее убил своих соседей.
Как оказалось, 61-летний мужчина из Котайкской области утром в воскресенье поссорился с соседями — супругами, с которыми у него давно были разногласия по хозяйственным вопросам. В ходе конфликта он набросился на них с вилами, а затем застрелил из охотничьего ружья.
После этого преступник попытался скрыться, убегая через поле. Недалеко от села Зовашен он заметил припаркованный Audi и стоявших рядом мужчину и женщину — ростовчан Вагу Мартиросяна и Марину Айрапетян. Мужчина потребовал у них ключи от машины, однако те отказались. В ответ злоумышленник расстрелял супругов, тела спрятал в беседке и скрылся на их автомобиле.
Вскоре подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он был обнаружен за рулем Audi убитых. При нем нашли зарегистрированное охотничье ружье, из которого, предположительно, велась стрельба. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
