В Петербурге арестовали уличную певицу Наоко, исполнившую песни иноагентов
Певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, арестовали на 13 суток за несанкционированное уличное выступление в центре Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Дзержинского районного суда.
18-летнюю девушку привезли на заседание в наручниках. Суд признал, что Логинова «устроила несанкционированное выступление», на котором собралось около 70 человек, и создала помехи прохожим, направлявшимся к метро.
Певицу задержали накануне после появления в интернете видео, где она исполняет песни Noize MC* (Иван Алексеев*) и Монеточки* (Елизавета Гырдымова)*. Диану оставили на ночь в отделении полиции, предъявив обвинение в организации массового скопления людей.
Напомним, что в августе Логинову уже задерживали за уличные исполнения песен.
Читайте также: