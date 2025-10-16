В Петербурге арестовали уличную певицу Наоко, исполнившую песни иноагентов

16 октября 2025, 16:03

В Петербурге арестовали певицу Наоко за несанкционированное уличное выступление

Фото: iStock/Rawf8

Певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, арестовали на 13 суток за несанкционированное уличное выступление в центре Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Дзержинского районного суда.