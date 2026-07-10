Лудоманка вышла замуж 14 раз и разводила мужей на деньги

10 июля 2026, 16:50

Independent: В США лудоманка вышла замуж 14 раз и тянула деньги на игры с мужчин

Фото: istockphoto/Arturo Calderon

Полиция Лас-Вегаса раскрыла схему мошенничества, в центре которой оказалась 33-летняя Цзяин Чен. Женщина заключала фиктивные браки с малознакомыми мужчинами, чтобы выманивать у них деньги на азартные игры, пишет The Independent.