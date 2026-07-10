Лудоманка вышла замуж 14 раз и разводила мужей на деньги
Полиция Лас-Вегаса раскрыла схему мошенничества, в центре которой оказалась 33-летняя Цзяин Чен. Женщина заключала фиктивные браки с малознакомыми мужчинами, чтобы выманивать у них деньги на азартные игры, пишет The Independent.
По версии следствия, Чен вступала в брак, после чего обращалась к супругу с просьбой о крупной сумме — якобы на лечение тяжелобольного родственника в Китае. Получив деньги, она немедленно прекращала любые контакты.
В период с марта 2019 года по май 2024-го злоумышленница оформила несколько браков в округе Кларк, используя при этом различные имена. Все вырученные средства она тратила в казино — только за последний год её проигрыши превысили 300 тысяч долларов.
На текущий момент Чен уже признала свою вину в мошенничестве, связанном с фиктивными супружескими союзами. Очередное судебное заседание по её делу запланировали на 20 августа.
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