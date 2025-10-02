В Ульяновске лудоман убил жену и дочерей из-за долга в полмиллиона рублей
В Ульяновске страдающий лудоманией отец убил свою 27-летнюю жену и двух дочерей из-за долга в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Фигурант рассказал на допросе, что из-за проигрышей в онлайн-казино его долг перед банками достиг около полумиллиона рублей. По его словам, он не хотел, чтобы это легло на плечи жены и детей, поэтому и решил убить их.
После совершения преступления мужчина пытался подстроить все под разбойное нападение. В ходе осмотра силовики выявили, что посторонних людей в квартире не находилось. Мужчина дал признательные показания.
