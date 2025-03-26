ЛУКОЙЛ подвергся массированной хакерской атаке

Фото: istockphoto/Baloncici
Компания ЛУКОЙЛ, являющаяся одним из крупнейших нефтедобытчиков в стране, подверглась массированной хакерской атаке. Практически вся информационная система конгломерата с самого утра была недоступна либо работала со сбоями.
Руководство компании обратилось к сотрудникам со срочным предупреждением: временно не включать компьютеры и не пользоваться рабочими сервисами, сообщает телеграм-канал SHOT. Клиенты АЗС не могут расплатиться картами за бензин из-за «зависших» серверов. Работников предприятия попросили не включать оргтехнику на местах, а тем, кто уже ввёл логин и пароль, необходимо срочно выйти из всех систем и выключить компьютеры.
Парализована работа московских офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. По словам сотрудников, они не могут воспользоваться электронными пропусками, чтобы попасть в здание. Охранники занимаются сверкой данных вручную, поэтому на проходных скопились большие очереди из желающих попасть на рабочие места.
Сколько времени займёт восстановление работоспособности всех серверов и компьютерных систем, программисты сказать пока затрудняются. В прошлом году после похожей атаки электронику восстанавливали три дня.
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Парализована работа московских офисов на Сретенском бульваре, Якиманке и Покровском бульваре. По словам сотрудников, они не могут воспользоваться электронными пропусками, чтобы попасть в здание. Охранники занимаются сверкой данных вручную, поэтому на проходных скопились большие очереди из желающих попасть на рабочие места.
Сколько времени займёт восстановление работоспособности всех серверов и компьютерных систем, программисты сказать пока затрудняются. В прошлом году после похожей атаки электронику восстанавливали три дня.
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Александр Бойцов