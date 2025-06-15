В Париже ограбили блогершу Диану Коркунову

15 июня 2025, 15:14

Из квартиры блогера Дианы Коркуновой в Париже украли вещи на 15 млн рублей

Диана Коркунова (Фото: Инстаграм* @diana_korkunova)

Блогерша и модель Диана Коркунова сообщила в личном блоге, что ее квартиру в Париже ограбили.





По словам девушки, грабители забрали дорогостоящие сумки, украшения и деньги. Суммарный ущерб составил более 15 млн рублей.





«Если честно — терять деньги обидно. Терять вещи — еще обиднее, потому что это часть моей работы, коллекции, моей жизни. Но самое неприятное — это потеря чувства безопасности. Вроде ты в своем доме, но что-то внутри уже иначе», — написала Коркунова.