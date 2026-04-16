У Владимира Пермякова нашли ядерную катаракту
Актёр Владимир Пермяков, известный по роли Лёни Голубкова из рекламы МММ, перенёс срочную операцию на глазах после резкого ухудшения зрения. Медики выявили у 73-летнего артиста ядерную катаракту и заменили хрусталик. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сейчас мужчина восстанавливается после вмешательства и уже начал видеть. До обращения в столичную поликлинику врачи допускали полную потерю зрения. Проблемы со здоровьем тянутся с прошлого года. Артист жаловался на сильные боли в сердце. Медики связали их с диабетом. После обследования ему запретили колбасу и сладкую газировку.
Теперь под ограничение попали физические нагрузки. Пермякову придётся отказаться от пробежек, хотя раньше он регулярно преодолевал по пять километров.
С работой в кино у актёра по-прежнему трудно. Режиссёры видят в нём лишь образ Голубкова. Несколько съёмок в шоу за гонорар едва не лишили его «лужковской надбавки» к пенсии. Вдобавок мошенники выманили у артиста почти 200 тысяч рублей. После череды неудач он даже обращался к астрологу Тамаре Глобе, надеясь услышать хороший прогноз, но перемен пока нет.
Читайте также: