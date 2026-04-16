У Владимира Пермякова нашли ядерную катаракту

16 апреля 2026, 08:42

Владимир Пермяков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актёр Владимир Пермяков, известный по роли Лёни Голубкова из рекламы МММ, перенёс срочную операцию на глазах после резкого ухудшения зрения. Медики выявили у 73-летнего артиста ядерную катаракту и заменили хрусталик. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.