Экс-муж Лерчек заявил, что не признаёт вину и надеется на апелляцию после приговора

Артём Чекалин заявил, что не признаёт вину и надеется на апелляцию после приговора

Валерия Чекалина/Лерчек и Артем Чекалин с детьми (Фото: Instagram* @ler_chek)

Предприниматель Артём Чекалин не признаёт вину и рассчитывает на апелляцию после приговора к семи годам колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).





В понедельник Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Предпринимателя признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части третьей статьи 193.1 УК).





«Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю», — сказал Чекалин на записи.