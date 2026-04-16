Экс-муж Лерчек заявил, что не признаёт вину и надеется на апелляцию после приговора
Предприниматель Артём Чекалин не признаёт вину и рассчитывает на апелляцию после приговора к семи годам колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).
В понедельник Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Предпринимателя признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части третьей статьи 193.1 УК).
Отмечается, что клип с обращением, который опубликовала защита Чекалина, осужденный записал накануне оглашения приговора. В нем экс-муж Лерчек заявил, что выплатил все налоги, и выразил надежду на апелляцию.
«Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю», — сказал Чекалин на записи.Ранее в последнем слове он просил суд назначить условное наказание, так как ему необходимо растить троих детей, мать которых больна. В то же время Лерчек через своего адвоката направила в суд эмоциональное письмо с просьбой проявить милосердие к бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если с ней самой что-то случится.
Напомним, что у Валерии Чекалиной выявили рак желудка четвёртой стадии. Сейчас она проходит лечение в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина.