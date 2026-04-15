Достижения.рф

«Это огромная ошибка»: Охлобыстин высказался о цифровых ограничениях

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Актёр и общественный деятель Иван Охлобыстин резко высказался против ограничений в интернете, назвав такие меры неэффективными и вредными.



В своём Telegram-канале он заявил, что в современном мире полностью ограничить доступ к информации практически невозможно, а подобные попытки могут лишь негативно сказаться на репутации.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых: ничего "ограничить" толком нельзя… Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению», — написал Охлобыстин.
Он также добавил, что подобные инициативы выглядят как попытка вернуться в прошлое, в СССР. Высказывание актёра вызвало обсуждение в сети и стало поводом для новой дискуссии о границах регулирования цифрового пространства.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0