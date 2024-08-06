Люберецкие ветеринары спасли американскую акиту после змеиного укуса

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Люберецкой ветеринарной службы оказали экстренную помощь собаке породы американская акита, укушенной змеёй. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«К ветеринарам обратилась хозяйка пса по кличке Вирус. Женщина гуляла со щенком в районе реки Пехорка, когда они встретили пресмыкающееся. Хозяйка подобрала ветки и попыталась столкнуть змею в траву, но та атаковала собаку и укусила её в шею. Благодаря оперативной реакции питомец был доставлен в ветеринарную клинику, где ему помогли», – рассказали в ведомстве.В Минсельхозпроде напомнили, что змеиный укус опасен для животного и может привести к серьёзным последствиям. Если змея укусила питомца, нужно ограничить его движения, дать антигистаминный препарат, обезболивающее, обеспечить достаточное количество воды и немедленно доставить в ветеринарную клинику.
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Лора Луганская